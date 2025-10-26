В вестибюле "Чернышевской" стал разрушаться потолок

На станции метро "Чернышевская" в вестибюле частично обрушился потолок, сообщили СМИ вечером 25 октября. На потолке оголилась арматура, произошло это в зале, следующем за турникетами.

"Чернышевская" была вновь открыта после капитального ремонта в июле 2024 года. До этого она в течение почти двух лет была недоступна для пассажиров. В ходе работ там, среди прочего, увеличили количество эскалаторов и турникетов, отремонтировали фасады и обновили системы жизнеобеспечения.

На третий день после открытия на станции дважды останавливались эскалаторы. Во второй раз, вечером, вход в вестибюль приходилось ограничивать. Еще раз вход ограничивали в августе 2024 года, когда на станции опять остановился эскалатор.

UPD: В петербургском метро заявили, что речь идет о выполнении работ в рамках гарантийных обязательств. "Компания "Метрострой северной столицы" устраняет замечания по отделке потолка в вестибюле станции. Планируемое окончание работ — 07.11.2025", — заявили в пресс-службе и добавили, что опасность для пассажиров отсутствует.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "Метро Петербурга"