МВД: Майнинг-ферма в Ленобласти могла нанести ущерб на сумму более 1 млрд рублей

Обнаруженная сотрудниками Петербургского линейного управления МВД на транспорте нелегальная майнинг-ферма в Ленинградской области могла причинить ущерб на сумму свыше 1 млрд рублей, рассказала 27 октября официальный представитель ведомства Ирина Волк. Об аресте двух фигурантов по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) стало известно в середине сентября.

В ходе обысков на территории железнодорожных станций Громово и Луговая Приозерского района правоохранители обнаружили контейнеры со специальным оборудованием для добычи криптовалюты. По версии следствия, "должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами", рассказала Волк. Для этого они якобы предоставили разрешения на установку оборудования на территории двух тяговых подстанций.

В результате подобных действий было похищено более 80 млн кВт электроэнергии. Как сообщалось ранее, работа фермы продолжалась в течение года, потребленную энергию оплатила Октябрьская дирекция электроснабжения.

По делу задержаны шесть подозреваемых, у них изъяты компьютеры, телефоны, кредитные карты, документы и свыше 7 млн рублей. Четверым суд назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще двое, начальник Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения Сергей Кузнецов и его заместитель Николай Бальцер, были отправлены под арест до середины ноября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру