Петербург оказался в третьем десятке регионов по доступности аренды жилья

Аренда квартиры в январе — сентябре 2025 года была доступна 55,1 % семей с двумя детьми в Петербурге, подсчитало РИА "Новости". По этому показателю Северная столица заняла 24 место в списке российских регионов. Как отмечается, доход семьи для того, чтобы иметь возможность снимать жилье, должен составлять не менее 147,8 тысячи рублей.

Первое место в рейтинге досталось Ямало-Ненецкому автономному округу, где снять жилье смогут 76,4 % семей с двумя детьми. Для этого им потребуется доход в размере 175,2 тысячи рублей. Второе место занял Ханты-Мансийский АО — Югра, где снимать жилье способны 75,5 % таких семей, и для этого им потребуется доход в размере 135 тысяч ежемесячно. На третьем месте оказалась Сахалинская область с 64,8 % семей, чей доход должен быть не ниже 158 тысяч рублей.

Ленинградская область заняла в списке 16 место. Здесь, по данным информагентства, позволить аренду жилья могут 58,1 % семей с двумя детьми, и для этого им нужен доход в размере 117,2 тысячи рублей. В Москве минимальный доход установлен на уровне 196,3 тысячи, а арендовать жилье способны 56,3 % семей. Это ставит столицу на 19 место.

Наименее доступна аренда жилья в Чеченской республике, где позволить себе это могут только 13,5 % семей с двумя детьми. Несколько лучше ситуация в Ингушетии (17,3 %) и Дагестане (18,8 %).

Долю семей, способных арендовать квартиру и повседневные расходы, высчитывали на основе процентного распределения работающих по размеру зарплат в регионе. Арендные ставки брались для каждого региона в отдельности. При этом составители рейтинга исходили из того, что в сумме доходов 70 % средств после вычета прожиточного минимума семья будет тратить на аренду, а оставшиеся 30 % — на иные расходы.

В июле сообщалось, что Петербург занял 52 место в рейтинге российских регионов по доступности жилья. По состоянию на май семье с одним ребенком здесь требовалось откладывать в течение 3,9 лет на то, чтобы купить квартиру площадью 60 квадратных метров.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру