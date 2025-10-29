По делу о похищении зятя экс-спикера ЗакСа задержаны еще двое

Число фигурантов дела о похищении (ст. 126 УК РФ), покушении на похищение (ч. 3 ст. 30 — ст. 126 УК РФ) и о разбое (ст. 162 УК РФ) на Крестовском острове увеличилось до шести человек, сообщило 29 октября Главное следственное управление СК по региону. В придачу к четырем задержанным ранее прибавились еще два подозреваемых. Речь идет об инцидентах с попыткой похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового и о похищении предпринимателя Сергея Селегеня — зятя бывшего спикера Законодательного собрания, а теперь депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

По версии следствия, один из задержанных предложил остальным поучаствовать в похищении людей за деньги. Оба подозреваемых признали свою вину в ходе допроса. Вопрос об избрании им меры пресечения решается.

В понедельник Октябрьский районный суд отправил под арест на два месяца других фигурантов уголовного дела. Следствие считает исполнителями Владислава Яковлева, Самира Павлова и Рустама Худайкулова, а Степану Мирошину отводит роль организатора похищения.

Как сообщалось ранее, вечером 23 октября группа молодых людей напала возле магазина "Азбука вкуса" на Вязовой улице на футболиста Мостового, однако ему удалось отбиться. Спустя два дня на том же месте был похищен бизнесмен Селегень. Его затолкали в машину и стали требовать 10 млн рублей за освобождение. Позже правоохранители задержали возможных участников нападения.

UPD: Октябрьский районный суд арестовал двух задержанных до 25 декабря, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Никиту Ануфриева подозревают в подстрекательстве к похищению человека группой лиц (ч. 4 ст. 33 — п. а ч. 2 ст. 126 УК РФ), Даниила Лосева обвинили в покушении на похищение человека (ч. 3 ст. 30 — п. а ч. 2 ст. 126 УК РФ). Ануфриеву обвинение не предъявлялось.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет (скриншот видео)