Петербуржцы принесли цветы к Соловецкому камню

На Троицкой площади в Петербурге 30 октября состоялась торжественно-траурная церемония в память о жертвах политических репрессий. Как передает портал MR7, цветы к Соловецкому камню принесли несколько десятков человек.

Среди пришедших оказались депутаты Законодательного собрания Юрий Авдеев, Михаил Амосов, Александр Шишлов и Ольга Штанникова. Также церемонию посетили уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова и члены городского правительства.

День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в России 30 октября. Дата была назначена постановлением Верховного совета РСФСР в 1991 году.

Андрей Казарлыга / Фото: MR7