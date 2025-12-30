Акционист Крисевич* покинул Россию

Петербургский художник-акционист Павел Крисевич* сообщил 30 декабря в своем telegram-канале о том, что уехал из России. Он заявил, что находится в безопасности, но не стал уточнять свое местоположение.

Крисевич* предположил, что его отъезд из страны однажды бы произошел.

В середине декабря стало известно об аресте акциониста в Подмосковье. Это произошло вскоре после того, как Крисевич* вышел из спецприемника, где отбывал другой арест.

Крисевич* родился в Петербурге в 2000 году. Известность он получил после ряда акций на тему политики. После одной из них, в ходе которой он зачитал манифест и трижды выстрелил холостыми на Красной площади в Москве, на него завели уголовное дело о хулиганстве. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, из колонии художник вышел в январе 2025 года.

*Минюст внес Павла Крисевича в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга