Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте зампреда "Яблока" Круглова*

Заместитель председателя партии "Яблоко" Максим Круглов* останется в СИЗО, решил Московский городской суд на заседании 30 октября. Политика преследуют по делу о публичном распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Московский городской суд оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Круглова Максима Сергеевича* — без изменения, апелляционные жалобы адвоката и обвинямого — без удовлетворения", — сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Как сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости", в суде защита "яблочника" указала, что тот не пытался скрыться от следствия, а его положительную характеристику в первой инстанции не учли. Сам Круглов* заявил о том же и уточнил, что заграничный паспорт у него изъяли.

Адвокат Сергей Бадамшин заявил в беседе с ТАСС о намерении обжаловать вынесенное решение в кассационной инстанции.

Круглову* вменяют распространение в его Telegram-канале фейков об армии в апреле 2022 года. Вину он не признает. О задержании политика стало известно в начале октября, суд арестовал его до 29 ноября.

*Росфинмониторинг внес Максима Круглова в перечень террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы