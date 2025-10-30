Глава КТР Царегородцев: Разговоры о муниципальной реформе безосновательны

Председатель комитета территориального развития Денис Царегородцев заявил, что в Смольном не собираются менять количество муниципальных образований. О том, что в Петербурге сохранится 111 муниципальных округов, чиновник заявил 30 октября во время слушаний по проекту закона о местном самоуправлении в Законодательном собрании, передает издание "Фонтанка".

"Разговоры о муниципальной реформе безосновательны", — цитирует слова Царегородцева издание "Фонтанка".

В октябре группа депутатов от "Единой России" внесла на рассмотрение парламента законопроект "Об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в Санкт-Петербурге", который после изменений в федеральном законодательстве должен заменить действующее положение о муниципальной власти в Петербурге. В основном документ предполагает сохранение прежних полномочий за органами МСУ. Вместе с тем инициатива наделит губернатора правом снимать с должности глав муниципалитетов и назначать на руководящие должности в МО своих кандидатов. Подробнее о законопроекте читайте в материале ЗАКС.Ру.

Слухи о возможном сокращении числа муниципальных образований в Петербурге распространяются последние несколько лет. Некоторые представители власти высказывали идею, что некоторые муниципалитеты можно объединить. В качестве предположения сообщалось, что число муниципалитетов после реформы может сократиться, например, до 70. Также звучали идеи привести число МО к 18, в соответствии с количеством районов в Петербурге.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру