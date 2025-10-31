На улице Коммуны обследовали свыше 300 гаражей перед сносом

Более 300 гаражей в кооперативе "Малоохтинский" были обследованы перед демонтажем, сообщили в пресс-службе Красногвардейского района 31 октября. Территория, на которой они располагаются, предназначается для строительства Широтной магистрали скоростного движения.

"Большинство [гаражей] освобождены самими собственниками, ценное имущество в оставшихся описано и будет доставлено на хранение на склад", — отмечается в публикации.

Обследование проходило при участии полиции, представителей районной администрации и АО "ЗСД", которая выступает заказчиком строительства трассы. Как отмечается, демонтаж затронет только часть кооператива, подпадающую под строительство. Основная часть гаражей должна остаться на месте.

На следующей неделе обследование ждет гаражный кооператив "Малоохтинская-2". Он будет снесен полностью.

На прошлой неделе были обследованы 250 гаражей в кооперативе "Спутник", который также подпадает под строительство ШМСД.

Ранее стало известно о том, что власти Ленинградской области запустили изъятие гаражей под строительство станции метро "Кудрово". Под снос пустят 73 сооружения.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "Пресс-сек Красногвардейского"