Защитники дикого парка "Заросли" сообщили о вырубке растений на его территории

На территории дикого парка "Заросли" на острове Декабристов вырублены деревья и кустарники, сообщили 2 ноября защитники зеленой зоны в telegram-канале "Заросли — Парк на Малой Неве". В подтверждение активисты представили фотоснимки и видео со снесенной растительностью.

"Парк "Заросли" вырублен", — прокомментировали они ситуацию.

На участке видны спиленные деревья и работающая тяжелая техника.

Сам участок находится в списке объектов, обладающих признаками культурного наследия, он указан в качестве "ансамбля территории озеленения вдоль берега Малой Невы ("народный парк Заросли") <...> с непосредственным выходом к акватории Малой Невы и набережной Макарова от Тучкова моста до устья реки Смоленки как пример единства природной и исторической среды Санкт-Петербурга". В перечне территория появилась по заявке активистов 28 октября. Это уже третья по счету попытка добиться включения парка в перечень выявленных ОКН, на две предыдущие КГИОП ответил отказом.

На месте парка власти Петербурга хотят продлить набережную Макарова. В конце августа Госстройнадзор выдал разрешение на застройку территории. Ранее сообщалось, что вырубка деревьев должна произойти до конца 2025 года. После завершения строительства дороги вдоль нее обещали высадить 110 лип и 75 кустов можжевельника.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "Заросли — Парк на Малой Неве"