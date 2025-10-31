Депутат Павел Кондрашов о раздельном сборе и экопросвещении в школах

photo_2025-01-21 17.13.59.jpeg (105 KB)

ЗАКС.Ру поговорил с главным популяризатором экологического просвещения в МО "Ульянка" Павлом Кондрашовым о том, как появился его интерес к заботе об окружающей среде, а также попросил дать несколько советов петербуржцам, которые решили внести свой вклад в экологическое благополучие города.

Погрузиться в нюансы экологической повестки депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов решил относительно недавно, в 2018 году. Подтолкнули его к этому планы строительства мусоросжигательного завода неподалеку от его округа в Красносельском районе. До этого Кондрашов был знаком с темой экологии, отчасти, благодаря социально-ответственному бизнесу и маркетинговым приемам.

– В школе нам рассказывали, что есть такая "экология", но не объясняли, что есть, например, раздельный сбор и зачем это надо. Позже, когда я учился в университете, "экология" стала модным словом. Конечно, если мы с друзьями ходили в кафе, в какие-то рестораны, то смотрели то, что там эко-ориентированный сервис. Или в магазине видели упаковку стирального порошка с отметкой "эко" и без содержания фосфата, – вспоминает муниципал.

После известий о возможном возведении мусоросжигательного завода Кондрашов присоединился к команде активистов, выступающих против строительства. Тогда он и познакомился с альтернативными методами переработки отходов и завел свои первые экопривычки (завод решили в итоге не строить).

– Я стал заниматься раздельным сбором. И дальше уже это вошло в привычку, я дома стал сортировать все, у меня и родители тоже сортировали макулатуру. Еще далеко до выборов [он впервые избирался в 2019 году], до того как я стал депутатом, у меня была своя акция по сбору макулатуры в Ульянке. Весной мы собирали на перекрестках макулатуру у жителей. Выглядело, конечно, это все странно, но акция пользовалась популярностью, – рассказал Кондрашов.

Сейчас мундеп сортирует пластик и бутылки. Крышки от последних он передает благотворительным организациям. За батарейками и неисправной техникой каждый месяц приезжает экомобиль от комитета по природопользованию. Стационарных пунктов приема таких отходов в Ульянке пока нет, отмечает муниципал. В переработку уходит практически все, рассказывает Кондрашов. Даже невостребованные металлические профили, оставшиеся после ремонта, он отнес в пункт по приему металла.

– После ремонта у меня остались металлические профили, там еще какие-то металлические элементы, и, честно, мне пришлось сдавать металлоприемку это всё. Там сказали, что мне положено 10 рублей. Деньги я брать не стал, – рассказал муниципал.

В остальном Кондрашов придерживается распространенных практик: многоразовая бутылка для воды, а для покупок – холщовый мешок или авоська.

– Мы все долго раньше смеялись, что я хожу с авоськой или холщовой сумкой, а сейчас это стало нормой, – отмечает мундеп.

После избрания в местный совет Кондрашов начал продвигать экологические инициативы среди коллег. Так, практически все невостребованные бумаги сдаются в качестве макулатуры – специальный бокс для нее есть в каждом кабинете. Использование одноразовой посуды минимизировано. Также в здании местной администрации можно сдать использованные батарейки.

Еще по инициативе Кондрашова муниципалитет вручает первоклассникам в преддверии Дня знаний многоразовые бутылки для воды, шоперы и мешки для сменки с символикой округа, тем самым прививая осознанное потребление детям со школьной скамьи. По мнению мундепа, в образовательных учреждениях необходимо проводить просветительские беседы на тему экологии.

– Около пяти лет назад проводили социологическое исследование. Студенты замеряли, кто сортирует мусор и зачем. В Ульянке картина такая сложилась, что это делают, как правило, дети и пенсионеры. Пенсионеры, скорее всего, по советской привычке, а вот дети – потому что их научили в школе. Это тоже очень важно. Просветительская работа должна не только от муниципалитета исходить, но в том числе и в образовательных учреждениях. Поскольку у нас все-таки школы занимались этим, то вот эти две категории, пенсионеры и дети, оказались в лидерах по сортировке мусора, – отметил депутат.

Для тех, кто раздумывает над тем, чтобы завести экологическую привычку, но пока еще не решил, какую именно, Кондрашов посоветовал обратить внимание на имеющиеся контейнеры для раздельного сбора в своем дворе. Как правило, практически везде установлено оборудование для сбора пластика.

– Пластик сортировать проще всего. Соответственно, вы выкидываете пластиковую бутылку не в обычное мусорное ведро, а рядышком ставите, и отдельно выносите. Опять же, важно смять бутылку, чтобы она занимала меньше места в контейнере. Если хотите начать собирать макулатуру, то следует узнать, где ближайший контейнер или пункт приема. И дома заводите небольшую коробку, куда складываете бумагу. Через какое-то время она заполнятся, и вы несете ее на переработку, – рассказывает Кондрашов.

Кроме того, отмечает депутат, во многих офисах есть боксы для сбора батареек и крышек – их можно сдать по дороге на работу. Для родителей есть другой лайфхак – отдать батарейки или те же крышки ребенку – петербургские школы тоже сдают такие отходы на переработку.

Проект "Простая экология" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга / Фото: Павел Кондрашов