Прокуратура потребовала ликвидировать свалку в Московском районе

Сотрудники прокуратуры Московского района выявили нарушения природоохранного законодательства после поступления сообщений о несанкционированной свалке возле дома на Ташкентской улице, сообщила 5 ноября пресс-служба надзорного ведомства. Захламленный отходами участок начал распространяться на территорию зеленых насаждений общего пользования, что представляет угрозу экологии, отметили в прокуратуре.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителя АО "Автопарк № 1 „Спецтранс". В ведомстве уточнили, что рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений взяты на контроль.

Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников, курирующий в Смольном вопросы экологии, анонсировал масштабную борьбу с несанкционированными свалками. Так, площадь ликвидированных территорий с незаконными отходами в 2024 году он сравнил с Дворцовой площадью. Помимо этого, он поручил сократить вдвое количество незаконных свалок по сравнению с 2024 годом. В 2026 году на ликвидацию свалок из городского бюджета собираются выделить 1,5 млрд рублей.

Кирилл Дудров / Фото: Прокуратура Петербурга