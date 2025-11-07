Еврокомиссия запретила выдачу многократных виз россиянам

Гражданам России больше не будут выдавать многократные шенгенские визы, сообщили 7 ноября в пресс-службе Еврокомиссии. Теперь россиянам придётся подавать новое заявление на визу перед каждой поездкой в страны Евросоюза. Свое решение Еврокомиссия объяснила "миграционными рисками" и соображениями безопасности.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что полный запрет на выдачу виз гражданам России не вводится. По новым правилам заявители будут проходить "тщательную и частую проверку" при каждом обращении. В документе уточняется, что для россиян будут действовать "значительно более строгие требования".

О намерениях стран Евросоюза ужесточить правила выдачи туристических виз стало известно еще в сентябре. Ряд государств ЕС выступал за полный запрет на въезд граждан России. Однако еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер отметил, что выдача виз находится в компетенции стран-членов союза, поэтому общий запрет не может быть введен на уровне Еврокомиссии.

Тем не менее, в конце августа консульство Словакии возобновило прием заявлений от граждан России на получение туристических виз. До этого ведомство приостанавливало их выдачу осенью 2022 года вместе с рядом других стран Евросоюза.

