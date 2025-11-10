Силовики провели рейд у миграционного центра в Петербурге

Полицейские провели рейд у миграционного центра на улице Красного Текстильщика, сообщает 10 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Правоохранители аргументировали выбор места тем, что у этого здания обычно собираются сотни иностранцев. По итогу мероприятия семерых намерены привлечь к ответственности за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (18.8 КоАП РФ). Сейчас правоохранители проверяют информацию о вероятной организации незаконной миграции.

В проверке участвовали несколько подразделений главка, экономическая полиция, миграционная служба, Госавтоинспекция, спецполк и кинологи. Всего проверили порядка сотни мигрантов. У большинства из них не было проблем с документами, однако, как уточнили в пресс-службе полиции, несколько человек не смогли назвать свой точный адрес регистрации.

Также сотрудники ГАИ проверили 150 автомобилей. Один иностранец-водитель пытался "проскочить" мимо правоохранителей. Он объяснил своё действие тем, что не заметил взмаха жезла. После у него в машине нашли документы, предположительно связанные с фиктивной постановкой на миграционный учёт, добавили в полиции.

Ранее первый заместитель прокурора Петербурга Виктор Винецкий отмечал, что с начала 2025 года число иностранцев и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учёт, снизилось на 24%. Вместе с этим на 20,2% увеличилось число мигрантов, которых сняли с учёта. В прокуратуре отметили, что в Петербурге сократилось количество выданных разрешений на проживание в стране и видов на жительство.

Также вице-губернатор Игорь Потапенко ранее рассказал, что сейчас в Петербурге не наблюдается большого количества преступлений, связанных с иностранцами. Однако он пожаловался на СМИ, которые обходят вниманием положительные инфоповоды с участием мигрантов.

