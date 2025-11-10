Беглов назвал смерть профессора Юрия Толстого утратой для российской науки

Губернатор Александр Беглов 10 ноября выразил соболезнования в связи с уходом из жизни академика РАН, заслуженного деятеля науки России, профессора юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Юрия Толстого. В этот день наука понесла тяжелую утрату, глава города. Обращение Беглова опубликовано на сайте Смольного.

"Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам. Юрий Кириллович Толстой многие десятилетия был символом высших достижений российской юридической науки. В числе его учеников был будущий Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", — сказал Беглов.

Губернатор также отметил значимость Юрия Толстого для России. На основе его трудов были созданы важнейшие правовые документы, среди которых — Гражданский кодекс. Его концепции использовались при разработке правовых моделей экономики и общественных отношений, а по его учебникам воспитывалось не одно поколение юристов, заключил Беглов.

Юрий Толстой скончался на 98-м году жизни. Панихида пройдет в актовом зале Двенадцати коллегий СПбГУ, а отпевание состоится в храме университета Святых апостолов Петра и Павла. Дата и время проведения церемонии не уточняется.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру