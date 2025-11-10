ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 10 ноября 2025, 20:51

Медведев провел совещание о безопасности регионов СЗФО

фото ЗакС политика Медведев провел совещание о безопасности регионов СЗФО

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 10 ноября провел заседание по обеспечению безопасности в Северо-Западном федеральном округе, сообщают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на секретариат Совбеза. 

"Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ провел совещание по отдельным вопросам обеспечения безопасности в ряде территорий, входящих в СЗФО", - цитирует ТАСС сообщение ведомства. 

В состав СЗФО входят Петербург, Ленинградская, Мурманская, Архангельская, Псковская, Новгородская, Калининградская и Вологодская области, а также Ненецкий автономный округ, Республика Карелия и Республика Коми. 

Ранее в этот день Медведев посетил Павловск. Там зампредседателя Совбеза провел заседание оргкомитет по подготовке к 250-летнему юбилею Павловского дворцово-паркового ансамбля. На встрече присутствовали полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Петербурга Александр Беглов. Медведева во время прогулки по парку сопровождал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. 

В начале сентября Медведев вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко посетил пограничную заставу в Светогорске. 

Константин Леньков / Фото: Кремль


