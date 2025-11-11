Петербургская компания через суд требует с Эрмитажа 131 млн рублей

Фирма ООО "Остек студио" подала иск к Государственному Эрмитажу на сумму 131,4 млн рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, на что обратил внимание "Деловой Петербург". Компания обратилась в суд с требованием к музею 14 октября 2025 года.

На данный момент в материалах дела не указано, каким образом сформировалась задолженность Эрмитажа перед "Остек студио". Компания специализируется на ремонте электронного и оптического оборудования. Согласно информации из открытых источников, фирма принадлежит предпринимателю Николаю Лапченко. Выручка организации в 2024 году составила 1,4 млрд рублей.

Как указывает "Деловой Петербург" в 2020 году Эрмитаж заключил с "Остек студио" контракт на поставку оборудования - цифровой рентгентелевизионной установки с термостабилизированным детектором и рентгеновской системы для компьютерной томографии с термостабилизированным детектором. Техника предназначалась для реставрационно-хранительский центра музей "Старая деревня". Контракт был исполнен.

Это не первое судебное разбирательство, связанное с Эрмитажем. Так, в августе 2024 года Дзержинский районный суд Петербурга приговорил фигурантов дела о хищении 18,5 млн рублей при реставрации в Новом Эрмитаже. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимые получили условные сроки.

Ранее генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский анонсировал масштабную реставрацию музейного комплекса. По его словам, проект продлится "много лет" и станет важной частью научной работы музея.

