ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11 ноября 2025, 14:27

У прокуратуры возникли вопросы к декларации муниципала из МО "Саперный"

фото ЗакС политика У прокуратуры возникли вопросы к декларации муниципала из МО "Саперный"

Глава местной администрации МО "Поселок Саперный" Дмитрий Харитонов получил представление прокуратуры в связи с декларацией одного из сотрудников муниципалитета за 2024 год. В справке работник администрации не указал доходы за период временной нетрудоспособности.

"По результатам проверки прокуратурой района главе местной администрации внутригородского муниципального образования поселок Саперный внесено представление", - говорится в сообщении прокуратуры Колпинского района от 11 ноября.

В результате рассмотрения представления прокуратуры местная администрация должна привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности. Этот факт отразится в трудовой книжке муниципала.  

Представление прокуратуры находится на рассмотрении, добавили в ведомстве. Неточность в документах выявили во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. 

Летом 2025 года в МО "Парголово" лишили мандата депутата от "Единой России" Ольгу Клекоцюк. Поводом стало отсутствие декларации о доходах за 2024 год.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама