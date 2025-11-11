У прокуратуры возникли вопросы к декларации муниципала из МО "Саперный"

Глава местной администрации МО "Поселок Саперный" Дмитрий Харитонов получил представление прокуратуры в связи с декларацией одного из сотрудников муниципалитета за 2024 год. В справке работник администрации не указал доходы за период временной нетрудоспособности.

"По результатам проверки прокуратурой района главе местной администрации внутригородского муниципального образования поселок Саперный внесено представление", - говорится в сообщении прокуратуры Колпинского района от 11 ноября.

В результате рассмотрения представления прокуратуры местная администрация должна привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности. Этот факт отразится в трудовой книжке муниципала.

Представление прокуратуры находится на рассмотрении, добавили в ведомстве. Неточность в документах выявили во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Летом 2025 года в МО "Парголово" лишили мандата депутата от "Единой России" Ольгу Клекоцюк. Поводом стало отсутствие декларации о доходах за 2024 год.

