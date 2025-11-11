ФАС завела дело на ЛСР из-за вводящей в заблуждение рекламы на радио

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении петербургского застройщика ЛСР, сообщила 11 ноября пресс-служба ведомства. Причиной повышенного внимания надзорного органа стала реклама рассрочки от строительной компании. Дело возбуждено по статье о недопустимости рекламы, не разъяснеющей детали о товаре, если при этом потребитель вводится в заблуждение (ч. 7 ст. 5 ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе").

Дело возбуждено из-за рекламы, в которой предлагалась беспроцентная рассрочка на покупку квартир сроком до 24 месяцев с первоначальным взносом от 30% и погашением остатка в конце срока, но не позднее чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию. По мнению ФАС, отсутствие разъяснений условий рассрочки лишало потребителей необходимой информации для принятия решения о покупке.

В случае установления вины застройщика ведомство примет меры административного реагирования.

"Группа ЛСР" основана в Петербурге и является одним из крупнейших девелоперов в России. В апреле 2025 года Законодательное собрание признало компанию почетным меценатом города.

Кирилл Дудров