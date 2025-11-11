Беглов вручил Омельницкому почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

Губернатор Петербурга Александр Беглов передал своему заместителю, члену правительства города Владимиру Омельницкому почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Церемония состоялась 11 ноября в Смольном.

"Эта награда – результат труда многих коллективов, с которыми мне посчастливилось работать", - написал Омельницкий в своих социальных сетях.

Отметим, почетный знак вручается не раньше, чем через три года после присвоения знака отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Владимир Омельницкий работает в исполнительных органах власти с 2002 года. В частности, он занимал руководящие должности в администрация Приморского, Василеостровского, Фрунзенского, Пушкинского и Петроградского районов. Пост вице-губернатора он получил в январе 2025 года. В Смольном он курирует комитет имущественных отношений, КГИОП, комздрав, комитет по информатизации и связи, а также управление ветеринарии и управление по развитию садоводства.

Константин Леньков / Фото: Смольный