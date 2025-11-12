Сенатора Кутепова спросили в ЗакСе о запрете вейпов

В Законодательном собрании Петербурга 12 ноября выступил сенатор Андрей Кутепов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Он рассказал депутатам о результатах своей работы в Совете Федерации, а также ответил на вопросы парламентариев. Единоросс Павел Крупник поинтересовался, как на федеральном уровне проходит борьба с вейпами, и когда их запретят в России. В ответ сенатор напомнил, что за последнее время власти приняли ряд мер в этом направлении. Среди них, например, ограничения для демонстрации вейпов в магазинах и запрет их продажи на остановке. Он пообещал, что в "ближайшем времени" появятся нужные нормативные акты для запрета вейпов, и напомнил о том, что инициативу поддержал президент Владимир Путин.

– Две недели назад наш президент высказался в части вейпов. Я думаю, что в ближайшее время будут разработаны радикальные меры в части запрета продажи вейпов. До сих пор у нас нет четкого медицинского подтверждения, насколько они наносят вред нашим гражданам, – сказал Кутепов.

Остальные вопросы были связаны с регулированием работы самозанятых, развитием института донорства костного мозга, а также с обеспечением льготных категорий граждан лекарствами за счёт бюджета и с продажей крохотных студий семьям за счёт средств семейной ипотеки. Каждой фракции позволили задать по одному вопросу.

Спикер парламента Александр Бельский после доклада Кутепова поблагодарил его за поддержку федеральной инициативы о корректировке законодательства в сфере КРТ.

Перед началом выступления сенатор вручил двум подросткам медали Совета Федерации "За проявленное мужество" за помощь в задержании участника ДТП, который пытался скрыться с места происшествия.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру