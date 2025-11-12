ЗакС поддержал поправку Беглова к корректировке бюджета на 2025 год

Депутаты Законодательного собрания рассмотрели законопроект о корректировке бюджета Петербурга на 2025 года, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Единственная поправка подана губернатором Александром Бегловым. Также во втором чтении был принят законопроект о корректировке Территориального фонда ОМС.

Так, с учетом поправки губернатора, доходы Петербурга в 2025 году составят 1,406 трлн рублей, расходы — 1,507 трлн рублей. Дефицит бюджета составит 101 млрд рублей.

Расходная часть относительно первоначального плана увеличится на 15,7 млрд рублей. Дополнительные средства направят на социально значимые направления: на оплату труда представителей бюджетной сферы добавят 14 млрд рублей, еще 2,2 млрд рублей на льготные лекарства, а на уборку внутриквартальных территорий — 1,3 млрд рублей.

В скором времени парламент рассмотрит во втором чтении проект бюджета Петербурга 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Заседание запланировано на 19 ноября. ЗАКС.Ру рассказывал, какие поправки подали депутаты к бюджету на следующую "трехлетку".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру