ФСБ: Покушение на митрополита Тихона готовили для срыва переговоров России с США

Покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовилось с целью срыва переговоров России и США, заявили 12 ноября в ФСБ. По заявлению спецслужбы, задержанные ранее священник Денис Попович* и клирик Никита Иванкович** дали чистосердечные признания. Также сообщается о появлении новых фигурантов в уголовном деле.

Как сообщили в ФСБ, Попович* и Иванкович** заявили о том, что после начала СВО были завербованы украинскими спецслужбами для слежки за митрополитом Тихоном и получения сведений о его контактах с властью и религиозными деятелями. В феврале 2025 года они якобы должны были совершить теракт в Сретенском мужском монастыре с целью убийства митрополита.

"По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. При этом киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров", — говорится в сообщении.

Во вторник, 11 ноября, ФСБ провела ряд обысков и допросов лиц, знакомых с фигурантами дела. В пресс-службе заявили о будто бы полученных доказательствах причастности обоих к инкриминируемым им преступлениям, а также об обнаружении символики террористической организации, запрещенной в России.

В конце февраля ФСБ заявила о предотвращении теракта, целью которого назвали Тихона. При этом были задержаны и арестованы гражданин России и гражданин Украины, якобы завербованные украинской стороной.

Митрополит Тихон возглавляет Симферопольскую и Крымскую митрополию с октября 2023 года, до этого он руководил Псковской и Порховской митрополией.

*Росфинмониторинг внес Дениса Поповича в перечень террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Никиту Иванковича в перечень террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь / "ВКонтакте" (скриншот видео)