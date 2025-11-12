ККИ приступил к сносу ларька с шавермой на проспекте Славы

Демонтаж торгового павильона стартовал на проспекте Славы, сообщили 12 ноября в петербургском комитете по контролю за имуществом. В пресс-службе заявили о ряде нарушений, допущенных арендатором.

"Договор аренды истёк 10 сентября 2025 года, но арендатор не только не освободил землю, но и продолжил незаконную коммерческую деятельность", — говорится в сообщении, распространенном комитетом.

В самом павильоне располагались кафе с шавермой, табачный и цветочный магазины, а также точка по продаже выпечки. Площадь освобождаемой территории составляет 217 квадратных метров.

Проведенная в августе проверка выявила нарушения условий договора аренды, а также использования кассовой техники, торговли алкоголем и никотиновой продукцией, отметили в ККИ. Арендатор не стал самостоятельно демонтировать строение, в связи с чем комитет взялся принудительно освобождать территорию. Потраченные на это средства планируют в дальнейшем взыскать с арендатора.

Неделей ранее в ККИ рассказали об освобождении 10 тысяч квадратных метров территории Галерной гавани, где застройщик планировал построить "плавучие дома". Специалистам потребовалось на выполнение работ меньше недели, собранные объекты увезли на склад временного хранения.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по контролю за имуществом (скриншот видео)