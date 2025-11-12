Петербуржец задержан за призывы вступать в запрещенные организации

Житель Петербурга задержан по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), сообщил 12 ноября ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Гражданин мог оправдывать в интернете деятельность двух запрещенных в России организаций, признанных террористическими.

"Сегодня мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело о пропаганде терроризма, санкция по которому подразумевает до семи лет лишения свободы", — заявил собеседник информагентства.

Предполагается, что задержанный ранее мог размещать в публичном доступе инструкции по вступлению в организации. Также силовики полагают, что он призывал россиян активно содействовать запрещенным организациям.

В октябре сотрудники ФСБ задержали 19-летнего петербуржца по делу о публичном оправдании терроризма из-за комментария в одном из чатов. Экспертиза пришла к выводу, что гражданин оправдывал деятельность запрещенной в России организации.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру