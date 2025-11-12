Суд приостановил деятельность столовой в колледже "Звездный" после отравления

Московский районный суд привлек к административной ответственности ООО "Аурум плюс" — организатора питания в колледже "Звездный" по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ), сообщила 12 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. В соответствии с решением, работу столовой приостановили на 12 суток.

Представитель организации заявила суду, что большинство выявленных нарушений уже исправлены. В свою очередь, представитель учебного заведения просила "сильно не наказывать общество", сообщила судебная пресс-служба.

В конце октября стало известно о вспышке пищевого отравления в колледже "Звездный". Как сообщалось, пострадали 20 человек, из них восьмерым потребовалась госпитализация.

Проведенная проверка Роспотребнадзора показала ряд нарушений. В частности, в пищеблоке обнаружили мух и дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности, а также замороженную куру в емкости с маркировкой "Овощи сырые". Влажная уборка зоны раздачи с моющими средствами проводилась не ежедневно, отметили в ведомстве и перечислили ряд других нарушений.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру