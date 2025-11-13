МО №72 начнёт сотрудничать с муниципалитетом в ЛНР

Заместитель главы МО "№72" Максим Воронин 13 ноября от лица муниципалитета подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии со Славяносербским муниципальным округом Луганской Народной Республики. В церемонии подписания принял участие глава округа Сергей Крамаренко. Первые совместные мероприятия муниципалов запланированы на декабрь, рассказал ЗАКС.Ру Воронин: телемост и совместная выставка.

— В Славяносербске установлен памятник, известный во всей России, памятник "Комбат". Есть музей, в котором увековечен подвиг советского офицера. Для наших "молодежек" при муниципалитетах проведем телемост с экскурсией по этому музею. Также в рамках реализации года "Защитника Отечества" проведем совместную выставку на территории Славяносербска и Петербурга, на которой будут представлены герои Великой Отечественной войны из наших округов и герои специальной военной операции, — рассказал ЗАКС.Ру Воронин.

В беседе с ЗАКС.Ру депутат Воронин отметил, что МО №72 стало первым муниципалитетом в Петербурге, которая начало сотрудничать с коллегами из ЛНР. Визит в Славяносербск составлялся во время гуманитарной поездки Воронина в Авдеевку. Он с коллегами передал военнослужащим инженерное оборудование, провиант и медикаменты.

Славяносербский район расположен к северо-западу от Луганска. По состоянию на февраль 2025 года на территории района проживало чуть почти 35 тысяч человек.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Совет муниципальных образований Петербурга договорился о сотрудничестве с Советом муниципальных образований Херсонской области.

Константин Леньков / Фото: Максим Воронин