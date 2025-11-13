Строительство второй очереди Пулково планируют начать в 2027 году

Начало строительных работ в рамках первого этапа второй очереди расширения аэропорта "Пулково" запланировано на 2027 год, сообщил председатель комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков на пресс-конференции "Интерфакс" от 13 ноября. Общий объем инвестиций проекта оценивается в 130 млрд рублей.

Как заявил глава ведомства, проект предусматривает расширение терминала и развитие инфраструктуры аэропорта с учетом роста пассажиропотока. Отмечается, что к 2060 году пассажиропоток "Пулково" может достигнуть 46,7 млн человек в год.

В декабре 2025 года ожидается внесение изменений в правила землепользования и застройки, после чего будет утвержден проект планировки территории. Завершение проектных работ намечено на 2026 год, а начало строительства — на 2027, отметил Складчиков.

Оператор аэропорта — ООО "Воздушные ворота Северной столицы" — реализует проект в три этапа:

Первый этап — развитие инфраструктуры для внутренних рейсов, завершение которой запланировано к 2031 году;

Второй этап — расширение международного сектора, проводимую 2035–2040 годы;

Третий этап — строительство нового терминала, которое продлится 2031 по 2041 годы.

Желание о развитии территории Пулково также учли в комиссии по землепользованию и застройке, переведя участок рядом с аэропортом в зону объектов воздушного транспорта для строительства автовокзала. Воздушная гавань планирует на новой территории построить автовокзал.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру