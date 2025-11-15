"Снежные" пункты заработали в Петербурге

В Петербурге после прошедшего снегопада заработали "снежные" пункты, сообщил 15 ноября вице-губернатор Сергей Кропачев в своем Telegram-канале. Снегоплавильные и снегоприемные пункты были готовы к работе еще месяц назад.

"В Санкт-Петербурге официально стартовал зимний сезон для городских коммунальных служб. Первый снег объемом 9,9 кубометров был принят и растоплен на стационарном снегоплавильном пункте на Кушелевской дороге", — написал Кропачев.

Всего в готовности находятся 11 стационарных снегоплавильных и семь инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Вместе они могут принимать свыше 100 тысяч кубометров снега в сутки.

В ночь на субботу в Петербурге прошел первый снегопад. Устранять его последствия еще до полуночи вышли более 600 единиц уборочной техники и 300 работников ручного труда. Как сообщили в администрации губернатора, за ночь в городе выпало около 2 см снега, при этом в пригородных районах отмечали 5-12 см снега. Днем к уборке улиц привлекли 903 специалиста коммунальных служб и 655 единиц техники, а во дворах работают 3,1 тысячи дворников.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Сергея Кропачева