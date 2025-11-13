Пиотровский рассказал о результатах стажировки участников программы "Время героев"

Вице-губернатор Борис Пиотровский встретился с участниками первого потока программы "Время героев Петербурга", о чем чиновник сообщил 13 ноября в своих социальных сетях. С 1 октября 2025 года они проходят стажировку в комитетах города и подведомственных учреждениях.

"После полутора месяцев стажировки участники уже изучили, как устроен рабочий процесс в органах власти, и теперь лучше понимают, в какой сфере смогут быть наиболее эффективны. Каждый из них обладает новым управленческим опытом: они умеют стратегически мыслить в кризисных ситуациях, принимать быстрые решения и брать за них ответственность", — поделился Пиотровский итогами первого месяца программы.

Также Пиотровский, судя по опубликованному в своих соцсетях видео, поделился со слушателями курса управленческими привычками губернатора Петербурга. Оказывается, Беглов постоянно говорит: "Проговаривайте проблему, и тогда ее будет легче решить".

Вице-губернатор добавил, что впереди участников ждет изучение заключительных модулей программы, после чего состоится защита итоговых работ. По словам Пиотровского, многие уже определились с темами — среди них реабилитация ветеранов СВО, цифровизация сферы культуры и кадровая работа в спортивных школах.

В программе участвуют военнослужащие — участники специальной военной операции, которым власти помогают адаптироваться к работе в органах власти. Некоторые участники уже заняли должности в органах власти Петербурга. Например, Николай Королев получил должность заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Кроме него руководящую должность получил Александр Рожков, который стал заместителем главы Красногвардейского района.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру