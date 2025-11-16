ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 16 ноября 2025, 17:02

Вице-губернатор Чечина проведет прямую линию 20 ноября

Вице-губернатор Чечина проведет прямую линию 20 ноября

В четверг, 20 ноября в эфире телеканала "Санкт-Петербург" состоится прямой эфир с вице-губернатором Натальей Чечиной, сообщил губернатор Александр Беглов в своих соцсетях. Чечина курирует в городе комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитет по соцполитике, а также комитет территориального развития и управление социального питания. 

Вопросы к прямой линии будут собирать в социальных сетях чиновницы или по телефону +7 (812) 246-79-49. Трансляция начнется в 20:00. Она будет доступна и на сайте телеканала, и в соцсетях правительства Петербурга. 

Выступление Чечиной в прямом эфире пройдет на фоне рассмотрения в парламенте законопроекта о реформе местного самоуправления. КТР, который она курирует, отвечает за деятельность муниципальных образований Петербурга. Судя по официальным заявлениям первых лиц города, при обсуждении инициативы о реформе делается акцент на том, что документ сохраняет действующие принципы работы органов МСУ и не предусматривает изменение границ муниципалитетов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


