ЗакС отказался рассматривать инициативу о праве депутатов на заявления

Депутаты Заксобрания Петербурга отказались включать в повестку дня проект постановления о корректировке регламента парламента, которая дала бы возможность свободно выступать народным избранникам во время заседаний. Фракция "Яблоко" предлагала отменить ряд положений, которые ограничивают депутатов в выступлениях.

В частности, "яблочники" предложили отменить запреты на внесение дополнительных вопросов в повестку парламентскими объединениями, на выступления с кратким сообщением или заявлением в конце заседания, а также запрет на выступления по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. Также проектом постановления предусмотрено исключение из регламента нормы, которая позволяла депутатам объявлять дополнительный перерыв в заседаниях в год, предшествующий выборам в Заксобрание. Следующие выборы пройдут в сентябре 2026 года.

"Поскольку в течение года перед очередными выборами депутатов Собрания, как и в течение любого иного года, принимаются законы Санкт-Петербурга, включая закон Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной год, необходимо обеспечить возможность полноценной, а не сокращенной парламентской дискуссии по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам также и в течение этого года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов заявил, что петербургский парламент – единственный в России, где на депутатов накладываются особенные ограничения в преддверии выборов. Депутат Всеволод Беликов отметил, что подобная норма действует в парламенте Новосибирской области. Он попросил не включать вопрос в повестку.

За включение предложения проголосовали девять депутатов. Еще двое проголосовали против. Остальные парламентарии решили не принимать участие в голосовании.

Ограничения, против которых выступают "яблочники", были приняты депутатами предыдущего созыва в феврале 2021 года, также незадолго до выборов в парламент. Тогда за ужесточение регламента выступали представители партии "Единая Россия". Поправки в регламент подготовил вице-спикер Заксобрания Сергей Соловьев, который сейчас заседает в Государственной думе. Он тогда заявлял, что использовать парламентскую трибуну для "раскачивания лодки" недопустимо. Документ появился на фоне выступлений оппозиционных депутатов на разные темы: о задержаниях на митингах, о расследованиях про коррупцию и о других острых вопросах. Подробнее об изменении регламента в 2021 году читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру