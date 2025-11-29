Главу угрозыска района Ленобласти арестовали обвинили в превышении полномочий

Приморский районный суд Петербурга 29 ноября арестовал на два месяца начальника отдела уголовного розыска ОМВД по Лодейнопольскому району Ленинградской области Илью Муралова. Его обвиняют в превышении полномочий (ст. 286 УК). По версии следствия полицейский применял насилие и угрожал задержанному, добиваясь признательных показаний по делу об убийстве. Сам пострадавший к преступлению отношения не имел.

"Нанесли А. не менее двух ударов в область туловища и не менее трех раз высказали А. угрозы применения физического насилия вплоть до убийства, осуществления насильственных действий сексуального характера, создания условий для незаконного лишения свободы в случае отказа А. от самооговора и оговора иных лиц в совершении вышеуказанных преступлений", – говорится в сообщении объединенной пресс-службы Петербурга.

Следователи отмечают, что Муралов действовал, руководствуясь желанием "улучшить статистические показатели раскрываемости преступлений". Полицейского задержали 28 ноября. В тот же день ему предъявили обвинение. Сам Муралов возражал против СИЗО и просил назначить ему запрет определенных действий или домашний арест. Вину он не признал.

Ранее суд в Петербурге вынес приговор бывшему полицейскому за кражу вещей у мертвого человека. Он также воспользовался банковской картой умершего. Деньги он потратил на покупки в точке по продаже шавермы и пива. Ему назначили четыре года условно.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру