Петербуржца арестовали по делу об афере с продажей протеза участнику СВО

Выборгский районный суд Петербурга 28 ноября арестовал Сергея Лукьянчикова, обвиняемого по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) по делу об обмане участника специальной военной операции, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По версии следствия, 43-летний генеральный директор строительной компании мог обмануть на 800 тысяч рублей военнослужащего, пообещав изготовить ему протез для ноги. Как сообщили 1 декабря в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, он также может быть связан с другими случаями подобного мошенничества. Обвиняемый пробудет под стражей как минимум до 17 января.

В пресс-службе судов уточнили, что мужчина совершил преступление с "особым цинизмом, воспользовавшись доверием, а также тяжелым физическим и психоэмоциональным состоянием потерпевшего". Свою вину Лукьянчиков признал и начал возмещать ущерб пострадавшему. Он также просил избрать ему более мягкую меру пресечения.

Полиция задержала Лукьянчикова 27 ноября. По информации полицейских, в феврале 2025 года мошенник запросил у участника СВО крупную сумму за изготовление для него протеза. В ноябре пострадавший обратился в правоохранительные органы. Предполагается, что злоумышленник не планировал исполнять свое обещание перед военнослужащим и скрылся вместе с деньгами. После задержания обвиняемый рассказал силовикам, что переданные ему средства он потратил на личные нужды.

Ранее полицейские задержали четырех человек, которым вменяют мошенничество (ст. 159 УК РФ) с отправкой контрактников в зону специальной военной операции. Общий ущерб от их действий может составлять до 80 млн рублей, а число возможных пострадавших способно превышать 40 человек.

Кирилл Дудров / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга (скриншот видео)