Александр Серавин получил орден "За заслуги перед Херсонской областью"

Руководитель исполкома петербургского отделения партии "Единая Россия" Александр Серавин удостоился одной из высших наград Херсонской области. Медаль ордена "За заслуги перед Херсонской областью" ему вручил глава центрального исполнительного комитета ЕР, депутат Госдумы Александр Сидякин, сообщили в пресс-службе партии 2 декабря.

Как уточнили в пресс-службе партии, Серавин получил орден за вклад в патриотическое воспитание молодежи региона и оказание помощи жителям области и военнослужащим.

"Как депутат Государственной думы, закрепленный за Херсонской областью, понимающий все чаяния и запросы людей, наших бойцов, знаю, что вы с первых дней СВО находились рядом с ними. Невозможно было не заметить вашу активную деятельность в Бериславе Херсонской области", - приводят слова Сидякина в пресс-службе ЕР.

Решение о награждении орденом принимал губернатор региона Владимир Сальдо. Согласно указу о награде, вместе с медалью ордена гражданин получает единоразовую выплату в 50 тысяч рублей.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Серавин вошел в состав президиума петербургского отделения "Единой России". Решение было принято на 40-й конференции партии 27 ноября.

Константин Леньков / Фото: "Единая Россия" в Петербурге