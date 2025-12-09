Полиция оценила ущерб от коррупции с начала года в 6,4 млрд рублей

Материальный ущерб от коррупционных преступлений в Петербурге и Ленобласти составил 6,4 млрд рублей с начала 2025 года, сообщила 9 декабря пресс-служба регионального ГУ МВД. Как уточнили в ведомстве, всего речь идет о 921 преступлении, что почти наполовину больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полицейские учитывали такие составы преступлений, как дача взятки (статья 291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). Больше половины преступлений были совершены в крупном и особо крупном размерах.

Согласно статистике МВД, наибольшее число выявленных правонарушений пришлось на бюджетную сферу, где насчитали 173 преступления. На втором месте находится транспортная сфера со 126 фактами коррупционных преступлений. В сфере потребительского рынка выявили 118 преступлений, в образовании — 82, в здравоохранении — 77 коррупционных преступлений. В полиции полагают причастными к ним 405 человек, 7% из которых могли действовать в составе организованной группы.

Ранее "Деловой Петербург" сообщал, что за первое полугодие 2025 года суды Петербурга рассмотрели 40 уголовных дел о получении взятки и 94 дела о даче взятки. Это почти вдвое превышает показатели 2024 года, когда с января по июнь суды рассмотрели 28 и 55 таких дел соответственно.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предупредил чиновников о неизбежности выявления коррупционных преступлений. Он отметил бессмысленность попыток спрятать "наворованное", поскольку, по его словам, в законе предусмотрены механизмы возврата средств обратно государству.

В конце прошлой недели Октябрьский районный суд отправил под домашний арест начальника исправительной колонии № 4 Павла Михайлова по делу о получении крупных взяток от заключенных. По версии Следственного комитета, Михайлов мог привлечь к делу осужденного за организацию заказных убийств. Общая сумма полученных главой колонии средств могла составить не менее 443 тысяч рублей.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру