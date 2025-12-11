Рябоконь: Комтранс не намерен возвращать оплату проезда наличными

В Петербурге не планируется возвращать в наземный общественный транспорт опцию оплаты проезда наличными, сообщил 11 декабря депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь со ссылкой на полученный ответ профильного комитета. Ранее парламентарий обратился в комитет по транспорту с просьбой решить проблему оплаты проезда в случаях, когда валидаторы перестают считывать банковские карты.

"Полученный ответ меня озадачил: пассажиру в такой ситуации предлагают либо найти другой способ оплаты, либо покинуть транспорт. При этом комитет не планирует возвращать прием наличных", — написал Рябоконь в своем Telegram-канале.

Депутат счел подобную позицию "недопустимой", отметив, что случаи с неработающими валидаторами для банковских карт случаются нечасто, но они "ставят людей в безвыходное положение". В связи с этим он вспомнил о туристах, которые также пользуются общественным транспортом, не являясь при этом владельцами "Единой карты петербуржца" или "Подорожника". Проблему, по его словам, планируется обсудить на заседании комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

В конце ноября Рябоконь обращался в комтранс в связи с поступающими жалобами на случаи, когда из-за технической неисправности валидаторов становится невозможно оплатить проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты. В своем письме он попросил комитет объяснить, как в таких случаях действовать пассажиру, и проработать механизм оплаты при подобных сбоях.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"