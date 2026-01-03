Бастрыкин потребовал доложить о проверке по жалобе сироты из Петербурга

Жилищные проблемы сироты из Петербурга привлекли внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассказали в ведомстве 3 января. Он потребовал доложить о результатах проверки, организованной Главным следственным управлением СК по региону.

Обращение от сироты поступило в комментарии в аккаунте информационного центра Следкома. Заявительница сообщила о том, что длительное время получает отказы на включение в очередь на получение жилья якобы из-за наличия регистрации в жилье, принадлежащем ее родственникам.

"Однако в текущем году собственники квартиры планируют ее продажу. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли, содействие в разрешении ситуации заявительнице не оказано", — передали суть обращения в СК.

Бастрыкин потребовал доклад о промежуточных итогах проводимой проверки и о принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате СК.

В конце прошлого года глава Следкома требовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, возбужденного по жалобе сироты из Ленинградской области. Она также заявляла об отказах в постановке в очередь на получение жилья.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет