Петербургская полиция задержала более 1,1 тысячи иностранцев в новогоднюю ночь

В общей сложности 1 159 иностранных граждан были задержаны в центре Петербурга в новогоднюю ночь, сообщил 12 января замглавы управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти регионального ГУ МВД России Алексей Агарков на пресс-конференции в ТАСС. В большинстве случаев задержанных отпустили без составления протоколов.

— У нас более 1 100 граждан, это порядка 1 159, если быть точным, иностранных граждан, было доставлено для дальнейшей проверки в отделы полиции. Соответственно, не все они в дальнейшем привлечены к административной ответственности, в отделах осуществлялась, в том числе, проверка по различным базам данных, и в случае, если у гражданина не было нарушений, протоколов на него не составлялось, — рассказал представитель МВД.

По словам Агаркова, административные протоколы были составлены более чем на 230 человек. Общее количество задержанных в этот раз оказалось приблизительно на 600 человек меньше, чем годом ранее. Тогда полиция отчитывалась о проверке 1,7 тысячи иностранцев.

Всего в период с 14 декабря в Петербурге и Ленинградской области провели более тысячи праздничных мероприятий, участниками которых стали около 1,7 млн человек. В ночь на 1 января центр города посетили 71,5 тысячи человек. В Ленобласти полиция насчитала 31 тысячу празднующих.

Кроме того, на праздниках полиция выявила 72 нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции. Из них 63 случая зафиксировали в Петербурге, еще девять — в Ленобласти.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру