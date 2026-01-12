Сотрудников прокуратуры поздравили в Мариинском дворце

В Мариинском дворце 12 января состоялось торжественное собрание в честь празднования 304-й годовщины российской прокуратуры. Участие в мероприятии приняли губернатор Александр Беглов, спикер Законодательного собрания Александр Бельский, прокурор города Виктор Мельников, заместитель полпреда в СЗФО Александр Клаус, а также чиновники, депутаты и сотрудники прокуратуры.

"На гербе прокуратуры начертано слово "Закон". А закон — это основа стабильности и справедливости. Прокуратура всегда была и остается нашим надежным партнером в решении задач развития города", — передает слова Беглова пресс-служба Смольного.

Также Беглов напомнил собравшимся о том, что в конце декабря был открыт после реставрации дом Кочубея на Конногвардейском бульваре. Здание будет использоваться прокуратурой для проведения различных международных встреч, в том числе в рамках ПМЭФ и ПМЮФ.

Прокурор Мельник в ответ выразил признательность правительству города и руководству правоохранительных и контролирующих органов. Также он выразил уверенность в том, что "прокурорские работники сделают все необходимое для укрепления законности и правопорядка в городе, для его развития и процветания, для обеспечения безопасности и благополучия петербуржцев".

В свою очередь, Бельский высоко оценил уровень взаимодействия прокуратуры и ЗакСа и отметил работу ведомства в вопросе защиты ветеранов, блокадников, участников СВО и членов их семей, передает пресс-служба городского парламента. "Наступивший год ставит перед вами новые серьезные задачи: надежный заслон коррупционным хищениям, особенно в сфере национальных проектов, обеспечение безопасности и стабильности в городе", — добавил он.

На мероприятии состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников городской прокуратуры. Им вручили медали и благодарности губернатора и спикера ЗакСа.

