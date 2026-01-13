У главы Колпинского района появился новый заместитель

Первым заместителем главы администрации Колпинского района назначен Андрей Веремей. Как рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе районной администрации, новый сотрудник приступил к работе с начала первой рабочей недели в 2026 году, 12 января. Веремей курирует отдел экономического развития, отдел закупок, отдел потребительского рынка и отдел строительства и землепользования.

В прошлом Веремей возглавлял СПб ГБУ "Петродворцовая служба заказчика". Он занимал должность директора учреждения в течение десяти лет. Он покинул должность 15 ноября 2025 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру