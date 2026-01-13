ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13 января 2026, 14:36

У главы Колпинского района появился новый заместитель

фото ЗакС политика У главы Колпинского района появился новый заместитель

Первым заместителем главы администрации Колпинского района назначен Андрей Веремей. Как рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе районной администрации, новый сотрудник приступил к работе с начала первой рабочей недели в 2026 году, 12 января. Веремей курирует отдел экономического развития, отдел закупок, отдел потребительского рынка и отдел строительства и землепользования. 

В прошлом Веремей возглавлял СПб ГБУ "Петродворцовая служба заказчика". Он занимал должность директора учреждения в течение десяти лет. Он покинул должность 15 ноября 2025 года.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что сотрудница КИО Екатерина Рылеева стала заместителем председателя комитета Владимира Уварова.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама