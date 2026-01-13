Осужденный на пожизненное экс-сенатор Арашуков получил новый приговор

Ленинский районный суд Оренбурга 13 января приговорил экс-сенатора Рауфа Арашукова к 10 годам лишения свободы и штрафу 120 млн рублей за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК) сотруднику регионального УФСИН для создания привилегированных условий отбывания наказания. По совокупности приговоров Арашуков продолжит отбывать пожизненное наказание.

Поводом для нового уголовного дела стали шесть миллиона рублей, которые Арашуков через своего адвоката хотел передать сотруднику УФСИН по Оренбургской области. За создание особых условий содержания передали только 3 млн. Донести оставшуюся половину не удалось. Дело в отношении посредника выделено в отдельное производство. Сам экс-сенатор вину не признал. Деньги конфисковали в доход государства.

Как уточняет ТАСС, за 6 млн Арашуков рассчитывал ежемесячно встречаться с близкими, получать посылки в неограниченном количестве. Также предполагалось, что его не будут привлекать к дисциплинарной ответственности за нарушения режима.

Арашуков, до задержания представлявший в Совете Федерации Карачаево-Черкесию, в декабре 2022 года приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию заказных убийств, растрату и организацию преступной группы. Вместе с ним аналогичный приговор получил и отец Арашукова, Рауль Арашуков - бывший советник генерального директора компании "Газпром межрегионгаз". Экс-сенатор отбывает пожизненный срок в оренбургской исправительной колонии № 6 "Черный дельфин".

Константин Леньков / Фото: Ленинский районный суд Оренбурга