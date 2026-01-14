В "Яблоке" удивились методам Смольного при оценке влияния высоток в Лахте на панораму

Петербургское отделение партии "Яблоко" считает необходимым изменить методы оценки воздействия строительства небоскребов в черте города на соответствие историческим пейзажам. На днях вице-губернатор Николай Линченко, курирующий в городском правительстве строительный блок, в ответ на запрос лидера фракции в Заксобрании Александра Шишлова заявил, что в Смольном не изучали возможность изменения исторических панорам при планировании возведения небоскребов в районе Лахты. Копия письма чиновника есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

"Проведение оценки высотных параметров конкретных объектов капитального строительства не осуществлялось, поскольку данная оценка не входит в предмет подготовки изменений в Правила [ землепользования и застройки Санкт-Петербурга]. Результат выполненной на 3D модели оценки не документировался, в связи с чем не может быть представлен", – говорится в письме.

Как отмечают в "Яблоке", ранее чиновники из администрации Петербурга заявляли, что новые высотки в районе Лахты не окажут негативного влияния на панораму города. В партии считают, что подобный подход к оценке воздействия должен быть изменен.

"Это беспрецедентный уровень пренебрежения к одному из главных достояний нашего города – его историческому силуэту. Чиновники сначала публично заверяют, что всё проверено и безопасно, а потом официально признаются, что ничего конкретного не проверяли. Мы не можем допустить, чтобы под видом "развития" Петербург лишился того, что делает его уникальным в мировом масштабе", – приводит слова депутата Ольги Штанниковой в пресс-службе "Яблока".

По планам "Газпрома", вблизи существующего небоскреба "Лахта Центр" до 2032 года появятся еще два здания. Их высота составит 703 и 555 метров. Для сравнения, высота "Лахта Центра" – 462 метра.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру