Суд взыскал более 5 млн рублей с чиновника по делу о фонтане в Колпино

Сотрудник ГКУ "Агентство благоустройства и коммунального хозяйства Колпинского района" должен будет выплатить более 5 млн рублей в качестве возмещения ущерба по делу о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщила 15 января прокуратура Петербурга. Само уголовное дело было возбуждено в связи с работами по обустройству фонтана на улице Веры Слуцкой в Колпино.

Контракт на проведение работ был заключен в августе 2022 года с ООО "Стройинком". Компания должна была выполнить благоустройство и установить фонтан. Позже ответственный за технический надзор сотрудник ГКУ подготовил экспертное заключение по исполнению контракта и принял фактически не выполненные работы по прокладке электрооборудования на объекте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности. Как уточнили в прокуратуре, нанесенный бюджету ущерб добровольно возмещен не был, в связи с чем ведомство обратилось в суд. Прокурор Колпинского района потребовал взыскать с виновного всю сумму нанесенного убытка.

"Требования прокурора района удовлетворены, с ответчика в бюджет взыскано более 5 млн рублей. Исполнение решения суда поставлено на контроль", — резюмировали в прокуратуре.

