Глава фирмы приговорена за нарушение запрета на строительство плавучих домов

Генеральный директор ООО "Марина" Наталья Лукина приговорена к 340 часам обязательных работ по делу о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ), сообщила 15 января прокуратура Петербурга. Компания проигнорировала требование о запрете на строительство плавучих домов в Галерной гавани на Васильевском острове.

Как установил суд, Лукина оставила без внимания решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, который запретил проведение работ в Галерной гавани на время рассмотрения иска от КГИОП о запрете на строительство плавучих домов. Решение суда было вынесено в июне 2024 года.

"Марина" арендовала землю в гавани под организацию яхт-клуба, однако фактически занялась строительством плавучих домов на территории объекта культурного наследия федерального значения. Компания пыталась оспорить запрет строительства, однако безрезультатно. В июле 2025 года Арбитражный суд обязал фирму освободить участок, спустя месяц был расторгнут договор водопользования, заключенный с ней. В начале ноября комитет по контролю за имуществом отчитался об освобождении гавани от незаконных объектов.

Андрей Казарлыга / Фото: ККИ