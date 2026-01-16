ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Калининградского депутата Анатолия Калину отправили под домашний арест

Ленинградский районный суд Калининграда отправил под домашний арест до 13 марта депутата Законодательного собрания региона, директора национального парка "Куршская коса" Анатолия Калину, сообщил 16 января ТАСС. Парламентария обвиняют в проведении незаконных вырубок леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ) на территории возглавляемого им нацпарка.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Калины Анатолия Анатольевича удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", — огласил решение судья.

По версии следствия, депутат может быть причастен к вырубке одного гектара леса под размещение комплекса для проживания туристов. Сам комплекс якобы намеревался построить знакомый Калины, а сам он будто бы обеспечил проезд на участок специализированной техники для сокрытия следов. Общий ущерб, нанесенный национальному парку в результате подобных действий, мог превысить 12,7 млн рублей, полагают в Следственном комитете.

О задержании Калины стало известно днем раньше. В его жилье провели обыск, а его самого допросили. Как сообщали в региональном СК, сейчас проводятся следственные действия в отношении иных лиц, которые могут быть причастны к вырубкам.

В региональный ЗакС Калина был избран в 2021 году от "Единой России". К моменту выхода заметки упоминание партии пропало с его странички на сайте областного парламента. Накануне ТАСС сообщил о том, что депутата лишили статуса сторонника партии в связи с возбуждением уголовного дела. На сайте ЕР Калина упоминается в разделе "Лица партии".

