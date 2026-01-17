С февраля маткапитал на первенца увеличится до 729 тысяч рублей

Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет с 1 февраля до 728,9 тысячи рублей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Увеличение выплаты составит более чем 38,6 тысячи рублей относительно существующего значения.

При рождении второго ребенка размер выплаты будет зависеть от того, получала ли ранее семья сертификат на первенца или нет. В первом случае размер выплаты составит 234,2 тысячи рублей. Во втором случае сумма вырастет до 963,2 тысячи рублей, увеличившись более чем на 51 тысячу рублей.

"Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована", — заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Также с 1 февраля почти до 28,5 тысячи рублей вырастет размер пособия при рождении ребенка. Ежемесячные выплаты Героям Труда и женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", составят около 76,5 тысячи рублей. Всего планируется проиндексировать более 40 различных выплат с учетом уровня инфляции в 2025 году, уточнили в ведомстве. Размер выплат увеличится на 5,6%.

Сейчас размер маткапитала на первенца составляет 690,3 тысячи рублей, на второго ребенка — 912,2 тысячи рублей, если первую выплату семья не получала.

Озвученные министерством значения маткапитала после индексации отличаются от тех, которые приводили в конце декабря в Госдуме. Тогда сообщалось, что с 1 февраля за первого ребенка планируют выплачивать по 737,2 тысячи рублей, а за второго — 974,2 тысячи рублей при условии, что первая выплата не производилась.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру