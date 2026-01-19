Уровень преступности в Ленобласти оказался ниже, чем в Петербурге

По итогам 2025 года уровень преступности в Ленинградской области оказался ниже, чем в Петербурге, говорится в опубликованном 19 января исследовании РИА "Новости". При этом в восьми из 11 регионов Северо-Западного федерального округа показатель оказался выше, чем в среднем по России. В целом по стране совершалось по 121,2 преступления.

Рейтинг рассчитывался на основе данных МВД и Росстата за 2025 год. При его построении субъекты ранжировались по количеству преступлений на каждые 10 тысяч жителей. Отдельно учитывалось число тяжких и особо тяжких преступлений, а также динамика зарегистрированных преступлений относительно 2024 года.

Так, в 2025 году на каждые 10 тысяч жителей Ленобласти приходилось по 98 зарегистрированных преступлений, в то время как в Петербурге было зафиксировано по 104,4 преступления. Относительно 2024 года показатель снизился на 8,5 % в Ленобласти и на 9,3 % в Петербурге. Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось в области на 0,4 % до 34,7 на 10 тысяч жителей, в городе — на 5,2 % до 38,1 преступления.

Ниже среднероссийских также оказались показатели Калининградской области, где в прошлом году фиксировали по 108,4 преступления на аналогичное количество местных жителей. Из них к числу тяжких и особо тяжких относились 36,3 преступления.

Больше всего преступлений фиксировали в Карелии — по 183,3 на 10 тысяч человек. С такими результатами республика стала антилидером как в СЗФО, так и в целом по России. При этом больше всего тяжких и особо тяжких преступлений (50,9) было зарегистрировано в Мурманской области.

Ненецкий автономный округ лидирует по снижению числа преступлений. За год их количество уменьшилось здесь на 23,3 %. В целом динамика по регионам в 2025 году оказалась благоприятной для всех регионов СЗФО. Исключением здесь стала Вологодская область, которая продемонстрировала увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 0,5 % за год. При этом общее количество преступлений в регионе снизилось на 5,9 %.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру