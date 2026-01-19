ЗакС в среду начнет рассмотрение законопроекта о штрафах для владельцев ларьков

Петербургское Законодательное собрание приступит в среду, 21 января, к рассмотрению в первом чтении законопроекта об административной ответственности владельцев нестационарных торговых объектов (НТО), установленных без договора. Информация об этом содержится в повестке дня пленарного заседания, опубликованной пресс-службой ЗакСа.

Автором инициативы выступил губернатор Александр Беглов, на рассмотрение городского парламента она поступила в декабре 2025 года. Смысл ее сводится к тому, чтобы обеспечить возможность наложения штрафов на владельцев сдаваемых в аренду киосков.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, нередко владельцы НТО не занимаются торговлей, а только сдают помещения в аренду. При этом сейчас в законе "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" отсутствует возможность привлечения таких хозяев к ответственности за работу ларьков без договора. В результате штрафы выписываются арендаторам, обходя стороной их арендодателей. По статистике, подобная ситуация наблюдается приблизительно в половине случаев привлечения торговцев к ответственности.

Для исправления ситуации предлагается дополнить городской закон положением об ответственности за размещение НТО в нарушение законодательства. В случае его принятия нарушителям из числа физических лиц будет грозить предупреждение или штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Величина штрафа для должностных лиц составит 10-40 тысяч рублей, для юридических лиц она будет колебаться в промежутке от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

В декабре постоянная комиссия ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству рекомендовала проект к принятию в первом чтении. При этом глава комиссии Ирина Иванова сочла текст нуждающимся в доработке, но предложила внести поправки позже.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру