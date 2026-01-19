Петербургский депутат спросил у ИТМО о роботах-снегоуборщиках

Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов обратился к ректору ИТМО Владимиру Васильеву с вопросом о том, занимается ли университет разработкой отечественных роботов для уборки снега внутри дворов. Также он поинтересовался, поступали ли в вуз предложения о создании таких устройств от представителей исполнительной или муниципальной власти.

Копию обращения Кондрашов разместил 19 января в своем telegram-канале. В тексте он обратил внимание адресата на то, что современные технологии всё сильнее проникают в повседневную жизнь россиян. В качестве примера он привел роботы-пылесосы и роботы-газонокосильщики, применяемые в квартирах и на загородных участках.

"Прошу предоставить информацию о том, проводятся ли разработки и исследования по созданию отечественного робота для уборки снега на внутриквартальных территориях, поступали ли предложения от органов исполнительной и муниципальной власти на создание таких роботов", — говорится в письме.

Ранее вице-губернатор Евгений Разумишкин заявил о нехватке кадров для уборки снега. По его словам, сейчас в Петербурге трудоустроены 5,2 тысячи городских дворников.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру